Глава Роспотребнадзора: на смену свиному гриппу пришел грипп группы B

В России продолжается рост заболеваемости гриппом, но штамм А(H1N1) начинает уступать место гриппу группе B, способной также вызывать осложнения в виде тяжелой пневмонии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев, некритичное. Скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас им необходима помощь врача», – рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»). При этом она отметила, что «подъем будет продолжаться», но не ожидается, что он «будет очень высоким».

В то же время, по ее словам, на смену вирусу гриппа A(H1N1) приходит вирус гриппа B, что говорит о том, что «идет небольшая вторая волна». «Хвост» всегда из гриппа B, «хвост» эпидподъема», – пояснила она.

Попова уточнила, что заболевание, вызванное вирусом гриппа B, протекает «не очень просто, не очень легко, с нередким осложнением в виде бронхитов и пневмоний».

Москва, Наталья Петрова

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