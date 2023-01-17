Дальний Восток возглавил список «регионов-курильщиков»

Аналитики Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) назвали регионы, жители которых курят больше всех в России. Среди антилидеров оказались субъекты Дальнего Востока.

«Чаще всего сигареты покупали жители Магаданской области. В этом регионе на 1000 взрослых жителей в 2022 году пришлось 132,7 тысячи пачек сигарет. За Магаданской областью следуют: Камчатский край – 118,9 тысячи, Нижегородская область – 118 тысяч, Сахалинская область – 108,1 тысячи, Ямало-Ненецкий АО – 102,3 тысячи», – говорится в исследовании, проведенном на основе информации системы «Честный знак».

В ТОП-10 регионов по продажам сигарет также вошли Коми (95,7 тысячи), Мурманская область (93,6 тысячи), Карелия (92,3 тысячи), Ненецкий автономный округ (86,2 тысячи) и Санкт-Петербург (82,3 тысячи), передает агентство «Прайм».

Что касается других табачных изделий, то сигариллы пользуются большей популярностью в Крыму, Якутии, Севастополе, Хакасии и Нижегородской области. Табак для самокруток, табак для кальяна и кретек чаще покупали в Санкт-Петербурге, жевательный табак – в Тюменской области, а в Москве – трубки и сигары.

Москва, Зоя Осколкова

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