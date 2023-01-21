Вирус гриппа B выявлен в двух третях регионов России

В Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении вируса гриппа B в 64 из 89 российских регионов. Таковы данные на вторую неделю текущего года.

Как уточнила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в среднем по стране в структуре циркулирующих вирусов гриппа на долю гриппа B приходится около 20% заражений, передает ТАСС.

Специалист отметила, что по-прежнему вирусы гриппа доминируют среди респираторных заболеваний, а самый распространенный из них – свиной грипп (А (H1N1) 2009).

По информации Роспотребнадзора, за вторую неделю года в России зафиксировано почти 893 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 53% больше по сравнению с предыдущей неделей. В ведомстве объяснили рост заболеваемости с возобновлением активности населения и ростом обращений за медпомощью после праздников.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»