Больше тортиков и алкоголя: четверть россиян зимой меняют рацион питания

Этой зимой четверть россиян заметили снижение своей продуктивности. Граждане меньше занимаются спортом, при этом больше едят и пьют спиртного. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Level Kitchen.

О снижении активности в зимнее время года заявило подавляющее большинство респондентов – более 90%. 42% сообщили, что стали реже бывать на свежем воздухе, а 17% признались, что им больше хочется спать.

Каждый десятый снизил интенсивность занятий спортом, 3% стали больше времени проводить за компьютером. Лишь 2% отметили, что чувствуют прилив сил и больше двигаются.

24% опрошенных признались, что питаются сытнее и калорийнее. 17% заявили, что позволяют себе есть больше сладкого и мучного, 11% потребляют меньше фруктов и овощей, а 10% – едят перед сном или ночью. Еще 8% признались в неспособности соблюдать строгую диету, а 5% пьют больше алкоголя.

Москва, Зоя Осколкова

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