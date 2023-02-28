Более половины россиян постоянно принимают витамины и БАДы

Более половины россиян (59%) принимают витамины и другие биологически активные добавки (БАД) на постоянной основе. При этом четверть тратят на такие препараты более пяти тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результате опроса онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Более трети респондентов (37%) принимают витамины и добавки в период смены сезонов с целью поддержания и укрепления иммунитета. 29% опрошенных заявили, что таким образом стремятся улучшить концентрацию и увеличить бодрость в течение дня. Еще 28% хотят улучшить свое самочувствие, так как часто ощущают недомогание. Только 18% россиян принимают БАДы по рекомендации врача, пишут «Известия».

Из тех, кто пьет добавки, 61% принимают рыбий жир и омега-3, 57% – витамин D, мультивитаминные комплексы выбирает половина (50%) респондентов. Кроме того, многие россияне восполняют недостаток витаминов группы В (44%), витамина С (40%) и минералов (38%).

Лишь 27% опрошенных перед приемом добавок проходят полное медицинское обследование, то есть посещают специалиста и сдают анализы. Каждый пятый пьет витамины без каких-либо обследований.

Большинство (90%) участников опроса заявили, что наблюдали ожидаемый эффект от витаминов и БАДов во время их приема. При этом с побочными эффектами сталкивались 12% респондентов.

Москва, Зоя Осколкова

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