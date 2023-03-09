В половине регионов России наблюдаются проблемы с выдачей аппаратов ИВЛ

В России наблюдаются проблемы с выдачей оборудования пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) – заболеванием, которое вызывает прогрессирующий паралич мышц. Об этом сообщается в письме фонда «Живи сейчас», направленного в Минздрав.

По закону «Об основах охраны здоровья» регионы за свой счет должны обеспечить пациентов, которые, находясь на домашнем лечении, нуждаются в жизненно важном медицинском оборудовании. Перечень таких изделий Минздрав утвердил в 2019 году, и в нем есть, в частности, необходимые людям с БАС аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), откашливатели, аспираторы, кислородогенераторы и расходные материалы к ним.

«Власти российских регионов систематически не соблюдают сроки предоставления жизненно важного оборудования пациентам с боковым амиотрофическим склерозом», – приводят «Известия» тест письма.

Согласно приказу Минздрава 2019 года, пациент должен получить оборудование в течение восьми дней. Однако на практике зачастую больные во многих субъектах России не получают необходимые медицинские изделия в утвержденные сроки по причине отсутствия оборудования. По данным фонда, такая ситуация сложилась как минимум в 40 российских регионах. Наибольшая нехватка аппаратов в Калужской, Смоленской, Владимирской и Оренбургской областях, а также Хабаровском крае, Мордовии и Северной Осетии.

Боковой (латеральный) амиотрофический склероз – прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов. Характеризуется параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. В России на сегодняшний день около 15 тысяч человек больны БАС.

Москва, Зоя Осколкова

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