Минздрав Индии сообщил о первой смерти от гонконгского гриппа

В Индии зарегистрирована первая смерть от гонконгского штамма гриппа H3N2. 82-летний мужчина из штата Карнатака скончался 1 марта, передает NDTV.

Мужчину доставили в больницу 24 февраля. Медики добавили, что вирус осложнился хроническими заболеваниями: гипертонией и диабетом. В штате ввели усиленные меры для борьбы с эпидемией, проводят ранее выявление инфицированных H3N2.

По данным телеканала, в целом по стране подтвердили 90 случаев заражения вирусом H3N2 и восемь случаев заражения вирусом H1N1.

Вирус А (H3N2) в 1968-1969 годах вызвал пандемию в Гонконге, которая достигла пика за две недели. Основную долю из миллиона умерших от вируса составили пожилые люди.

В Севастополе в конце 2022 года зафиксирован первый летальный исход от свиного гриппа А (H1). Там за неделю выявили более трех тысяч человек с симптомами ОРВИ, из них половина – дети.

Бангалор, Наталья Рязанова

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