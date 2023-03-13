В России хотят повысить штрафы за продажу лекарств без рецептов

В России хотят ужесточить ответственность за продажу лекарств без рецептов. Госдума может принять законопроект в первом чтении уже на этой неделе. Положительные заключения на инициативу дали два профильных комитета – по здравоохранению, а также по государственному строительству и законодательству.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за продажу лекарств без рецептов. Для фармацевтических работников и должностных лиц они составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей (или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года), для индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, пишут «Известия».

С 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием. По мнению парламентариев, особенно широко «лекарственная наркомания» распространена в подростковой и молодежной среде из-за доступности, простоты применения и интенсивности воздействия препаратов.

«Большим спросом у так называемых лекарственных наркоманов пользуются препараты, содержащие прегабалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат, которые не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам и в своем составе не содержат ни наркотических, ни психотропных веществ. При этом их употребление не по назначению врача вызывает наркотическое опьянение, а также стойкую зависимость», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Зачастую психическая и физическая зависимость от их употребления становится главной причиной к переходу на более тяжелые наркотики. При этом размер прибыли, полученной от неправомерной реализации лекарственных препаратов, сегодня значительно превышает размеры штрафов.

Москва, Зоя Осколкова

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