Росздравнадзор проверит данные о продаже лекарства от диабета по завышенной цене

Росздравнадзор проверит информацию о том, что аптеки завышали цены на препарат от диабета. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
Ранее появились сообщения о том, что в сети аптек препарат от диабета «Оземпик» продается по цене в два-три раза выше установленной регулирующими органами. При этом он входит в перечень жизненно важных лекарств.
Потолок стоимости на «Оземпик» установлен на уровне 7,7 тысячи рублей, но некоторые организации предлагали его за 17-20 тысяч.
«Росздравнадзор проведет проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства», – говорится в сообщении.
Москва, Зоя Осколкова
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