В Красноярске три туриста вернулись из Таиланда с лихорадкой Денге

Трем туристам после возвращения в Россию из Таиланда был установлен диагноз лихорадка Денге. Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год. Таким образом, общее число завозных случаев лихорадки Денге увеличилось до пяти. Все заболевшие отдыхали в Таиланде.

«Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов помогло бы им уберечься от укусов комаров», – написал Горяев в своем телеграм-канале.

Симптомами лихорадки Денге являются высокая температура, интоксикация, миалгия, сыпь. При надлежащем лечении восстановление занимает около недели.

Красноярск, Зоя Осколкова

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