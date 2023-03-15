Треть жителей России признались в зависимости от кофе

Треть россиян считают, что у них развилась зависимость от кофе. Они не представляют себе день без бодрящего напитка, а регулярное употребление дозы кофеина стало неотъемлемой привычкой. Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом Budu и Зарплата.ру.

43% респондентов признались, что не могут ни дня провести без кофе, еще 42% пьют кофе периодически, по мере необходимости. 53% опрошенных заявили, что пьют от одну-две чашки кофе в день, еще 40% – три-четыре чашки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Более половины россиян употребляют кофеин для ощущения бодрости (69%) и из любви к напитку (66%). 43% с помощью кофе стараются поднять себе настроение, каждый пятый – улучшает самочувствие, например, при пониженном артериальном давлении. Еще 19% пьют кофе за компанию с коллегами, а 13% – чтобы отвлечься или убить время на работе.

Подавляющее большинство (71%) россиян считают, что кофе может приносить вред организму, только если употреблять его в больших дозах. При этом часть респондентов сталкивались с побочными эффектами после кофеина в виде головной боли, дискомфорта в области ЖКТ и бессонницы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»