Большинство жителей России страдают от аллергии

Три четверти жителей России страдают от аллергии. При этом каждый второй переносит ее тяжело. Об этом свидетельствуют результаты исследования, на которые ссылаются «Известия».

«Большинство россиян страдает аллергией на продукты питания (70%). На втором месте оказалась реакция на пыльцу (54%) – с ней столкнулся каждый второй опрошенный. Замыкают тройку аллергенов пыль и плесень – от них дискомфорт испытывает 50% респондентов. В топ-5 самых частых раздражителей также вошли шерсть домашних животных (40%) и холод (36%)», – говорится в сообщении.

Чаще всего аллергия проявляется в виде покраснения кожи и зуда (74%), насморка (59%), слезотечения (51%), затрудненного дыхания и сухого кашля (22%).

Больше всего аллергиков проживают в Тюмени (88%), Екатеринбурге (85%) и Томске (85%).

Кроме того, отмечается, что почти каждый второй россиян тяжело переносит аллергию (45%) и тратит на борьбу с симптомами до 1 тысячи рублей (27%). Антигистаминные препараты помогают большинству пациентов – 80%.

Москва, Зоя Осколкова

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