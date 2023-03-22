Пациент с подозрением на сибирскую язву госпитализирован в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области в среду, 22 марта, сообщило, что в Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву.

В сообщении регионального управления Роспотребнадзора говорится: «Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашия, где уже были зафиксированы случаи сибирской язвы. Специалисты управления начали эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания гражданина провели дезинфекцию. Сейчас пациента госпитализировали в одно из лечебных учреждений Московской области».

Москва, Иван Бабурин

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