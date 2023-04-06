Треть жителей России боятся обращаться к врачам

Более трети россиян испытывают страх перед походом к врачу. При этом каждый десятый боится не самих процедур, а стоимости лечения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие».

Пятая часть респондентов заявили, что они опасаются только медиков определенных специализаций. Среди самый пугающих врачей оказались стоматологи (21%), онкологи (20%) и травматологи (8%), пишут «Известия».

14% говорят, что боятся абсолютно всех докторов. 42% из тех, кто боится врачей, признались, что из-за страха оттягивали приемы, которые требовали медицинских манипуляций, а 28% ждали, когда «пройдет само». Причинами страха чаще всего являются возможный диагноз и его последствия (16%), а также цена лечения (10%).

Четверть (24%) опрошенных больше всего боятся хирургических операций, стоматологических процедур – 19%, гинекологических или урологических манипуляций – 17%, общей анестезии – 16%, гастроскопии – 11%.

Стресса россиянам добавляют неудобное время приема, сложная запись к узкопрофильным специалистам и очереди в поликлинике.

Москва, Зоя Осколкова

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