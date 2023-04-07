Четверть жителей России ничего не знают о деменции

Каждый четвертый житель России не знает о существовании такого заболевания как деменция. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и благотворительного фонда «Память поколений».

О деменции с разной степенью понимания знают 68% россиян: треть респондентов (34%) считают, что полностью информированы об этом диагнозе; столько же участников опроса (34%) слышали о заболевании, но не знают подробностей о нем; 8% опрошенных отметили, что когда-то слышали слово «деменция»; 24% опрошенных впервые услышали о существовании такого заболевания.

Среди тех, кто знает о деменции, 42% назвали источником осведомленности личный опыт. Они или их знакомые сталкивались со случаями этого заболевания в семье. Это довольно высокий показатель, сигнализирующий об угрожающей распространенности заболевания, отмечают социологи.

Более трети россиян (36%) заявили о страхе заболеть деменцией. Не переживает по этому поводу каждый второй (54%) участник, в том числе 21% абсолютно не опасаются этого.

Москва, Зоя Осколкова

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