Роскачество: жидкое антибактериальное мыло неэффективно против большинства бактерий

Специалисты Роскачества провели проверку мыла, которое реализуется на российском рынке, и выяснили, что 25% образцов не подтвердили свои антибактериальные свойства, а остальные защищают лишь от некоторых видов бактерий. Результаты исследование опубликованы на сайте Роскачества.

Эксперты проверили 20 торговых марок жидкого антибактериального мыла по 25 критериям качества и безопасности. Страны производства проверенных образцов – Россия (17 товаров), Турция, Польша, Франция (по одному продукту).

Выяснилось, что эта продукция оказалась неэффективна против четырех штаммов бактерий – кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. Между тем 75% марок жидкого антибактериального мыла доказали свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий.

Более того, два образца и вовсе содержали потенциально вредный компонент – триклозан. Однако в России этот препарат не запрещен, поэтому его могут добавлять в антибактериальное мыло.

«От обычного мыла антибактериальное отличается усиленными активными ингредиентами, в том числе более жесткими поверхностно-активными веществами (ПАВ). ПАВ абсорбируют в себя частицы загрязнений, которые после смываются вместе с мылом. Однако такие компоненты могут сушить кожу рук, нарушая гидролипидную мантию кожи – она выступает как естественный барьер, защищающий от микроорганизмов, небольших механических повреждений, сухости и др. Таким же свойством могут обладать и антибактериальные компоненты. Поэтому любое антибактериальное мыло не нужно использовать на постоянной основе», – советует врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Яна Петинати.

Москва, Зоя Осколкова

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