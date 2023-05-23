В Минздраве заявили о дефиците врачей-эндокринологов в России

В России не хватает около 1,5 тыс. врачей-эндокринологов для взрослого населения и около 600 – для детского. Об этом сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева.

По ее словам, нехватка в первичном звене наблюдается в 55 регионах, общий дефицит составляет чуть более 1 тыс. ставок специалистов. «Если принимать во внимание стационарное звено, то дефицит насчитывает около 400 врачей. Таким образом, суммарная нехватка кадров – около 1,5 тыс. специалистов», – рассказала Мокрышева ТАСС.

Директор НМИЦ эндокринологии видит одной из причин дефицита перераспределение кадров между государственными и частными звеньями медицины в пользу последнего, особенно среди молодых специалистов. Помимо этого, в ряде регионов существует дисбаланс в оплате труда терапевтов и узких специалистов, что провоцирует отток врачей из эндокринологической службы.

В России, по информации Росстата, работают около 6,5 тыс. врачей-эндокринологов, которые оказывают амбулаторную и стационарную помощь взрослым.

Москва, Наталья Петрова

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