Россиян предупредили об опасном для человека вирусе землероек

Ученые нашли новый хантавирус у кавказских землероек, который может передаваться человеку. Зараженному может грозить геморрагическая лихорадка или лёгочный синдром, предупредил Роспотребнадзор.

Заразиться можно во время походов в лес или работ на даче.

«Хантавирус может передаваться человеку при контакте с продуктами жизнедеятельности больного животного. Чтобы не заразиться, не оставляйте мусор и валежник во дворе, не трогайте незнакомых животных и надевайте маску во время уборочных работ», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Стопкоронавирус».

Носители вируса – насекомоядные млекопитающие, например, мелкие землеройки бурозубки. Пока инфекция не распространилась широко, но уже встречается у животных, обитающих в Ингушетии и Дагестане. До этого хантавирусы другого типа встречались у видов, обитающих на территории Европы, Сибири и Дальнего Востока России.

Москва, Наталья Рязанова

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