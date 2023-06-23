В Башкирии подскочила заболеваемость «мышиной лихорадкой»

В Башкирии заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) превысила средние значения более чем в три раза. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«За пять месяцев 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) переболело 548 жителей республики, а это в 3,5 раза выше среднемноголетних значений», – говорится в сообщении ведомства.

Заболевшие «мышиной лихорадкой» зарегистрированы в 35 административных районах республики. Основная часть пациентов – трудоспособное население в возрасте от 20 до 50 лет.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, цикличным течением, синдромом интоксикации, лихорадкой, геморрагическими проявлениями с поражением почек. Чаще всего заражение происходит в бытовых условиях при выезде в сельскую местность или проживании в частном секторе, работе с сеном и соломой, переносе дров, уборке в сарае.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»