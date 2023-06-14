Число поддельных лекарств в России упало в разы – Росздравнадзор

В России объем фальсифицированных лекарств в продаже упал в несколько раз по сравнению с 2019 годом, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Число забракованных серий препаратов в текущем году составило менее полпроцента, передает агентство «Прайм».

«Количество фальсифицированных лекарственных препаратов, которые оборачиваются сегодня у нас в стране, упало практически в несколько раз, это если мы будем сравнивать с 2019 годом», – сказала чиновница во время сессии Петербургского международного экономического форума.

С начала 2023 года в России забраковано минимальное количество препаратов – менее 0,12 серий. Качество подавляющего большинства лекарств на рынке подтверждается, добавила Самойлова.

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Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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