Около четверти детей в России страдают ожирением

В России около четверти детей страдают ожирением, а у взрослых лишний вес есть у каждого второго. Об этом сообщил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

«Цифры, которые нас беспокоят, это избыточная масса тела и ожирение. А это больше 50% взрослого населения, 20-25% это детское население, что нас особенно волнует. Потому что это закладывание изначально избыточной массы тела в виде определенных жировых клеток, которые накапливаются у ребенка», – цитирует Тутельяна агентство городских новостей «Москва».

Сложность борьбы с гепацитным ожирением заключается в том, что клетки, образовавшиеся у ребенка, которые есть у него в подкожной жировой клетчатке, требуют пищи, отметил эксперт.

Для поддержания нормального веса нужно тратить столько же энергии, сколько поступает с едой и напитками, напомнил диетолог.

Москва, Зоя Осколкова

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