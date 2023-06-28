В России хотят запретить зарубежные аппараты ИВЛ в госбольницах

Минпромторг предлагает запретить поставку в государственные медучреждения импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отечественные производители сами способны покрыть потребность российских больниц.

Предлагается добавить «аппараты дыхательные реанимационные» в список, запрещающий закупку для государственных и муниципальных нужд промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, пишут «Ведомости». Отмечается, что в этом перечне уже есть некоторые товары для медицины, например, автомобили скорой помощи, пробирки для взятия крови и медицинские маски.

«Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо для поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме», – пояснил изданию представитель Минпромторга.

В настоящее время ключевыми производителями аппаратов ИВЛ являются КРЭТ (входит в корпорацию «Ростех») и «Тритон-элетроникс» – они обе обеспечивают 35% поставок. Кроме того, на рынке есть «Радиан», «Хирана+», «Медпром» и другие.

Суммарные мощности российских разработчиков составляют 36 тысяч аппаратов в год. При этом среднегодовая потребность в данном оборудовании для государственных и муниципальных нужд оценивается на уровне 2,7 тысячи аппаратов.

Москва, Зоя Осколкова

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