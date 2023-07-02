Кардиолог: мобильный телефон может довести до сердечно-сосудистых патологий

Москва (Новый День, Елена Васильева) Частые разговоры по мобильному телефону могут спровоцировать артериальную гипертензию. Об этом предупредила врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова. По ее мнению, частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий. Как показывают исследования, использование смартфона для совершения или приема звонков более 30 минут в неделю повышает риск развития артериальной гипертензии. И риски растут пропорционально времени использования гаджета.

Скорее всего, это связано со стрессом, который испытывает человек, оставаясь на связи практически в режиме 24/7. А, как известно, стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

У людей, активно использующих мобильные телефоны в рабочих целях, практически стираются границы между рабочим и личным временем, что приводит к постоянной тревоге и стрессу. Пожилые же люди часто становятся жертвами телефонных мошенников и спамеров, что также негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог Ксения Ерусланова дала советы, как снизить сердечно-сосудистые риски при использовании мобильных телефонов:

• Контролируйте время использования смартфона, это можно сделать с помощью настроек в телефоне или специальных программ для контроля экранного времени.

• Установите для себя «часы тишины» без мобильного. Например, во время приема пищи или во время отдыха. На ночь можно поставить режим «Не беспокоить», и тогда уведомления о поступивших звонках или сообщениях не будут отображаться на экране.

• Отметьте на своей визитке часы, когда с вами можно связаться, чтобы исключить звонки во внеурочное время, либо оговаривайте это при личной встрече.

• Установите на свой мобильный телефон или телефон пожилого родственника приложение антиспам. Это защитит от навязчивой телефонной рекламы и мошенников.

• Договоритесь со своими пожилыми родственниками, в какое конкретно время вы созваниваетесь, например, ежедневно в 19.00. Так будет спокойнее и вам, и вашим близким.

• Если нет острой необходимости, не берите в руки свой смартфон. Лучше посвятите свободное время физической активности, прогулкам или хобби.

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