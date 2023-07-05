Голикова заявила о сохраняющейся зависимости России от зарубежных лекарств

Россия все еще зависит от поставок некоторых иностранных медпрепаратов. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время правительственного часа в Совете Федерации.

Как отметила замглавы кабмина, отечественная фармацевтика показала существенный рост в 2022 году, однако зависимость от ряда зарубежных лекарств пока сохраняется. «20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции», – сказала Голикова (цитата по «Прайм»).

Вице-премьер напомнила, что еще в прошлом году была утверждена дорожная карта по локализации фармпроизводств для преодоления этой зависимости – в нее включены 189 наименований.

С того момента отечественные производители зарегистрировали 18 препаратов для лечения онкологических, инфекционных заболеваний, ВИЧ и для снижения сердечно-сосудистой смертности, уточнила Голикова.

Сейчас, по ее словам, количество российских и иностранных производителей на отечественном рынке почти сравнялось – 471 и 431 соответственно.

Голикова уточнила, что по итогам 2022 года российская фармацевтическая отрасль выросла на 10,6% по отношению к предыдущему году. По ее словам, объем отечественного производства лекарства составил почти 608 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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