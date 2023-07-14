Россияне стали употреблять больше овощей вместо хлеба

В России меняются пищевые привычки населения, растет потребление овощей и падает спрос на хлеб. По словам экспертов, так происходит из-за роста тепличного производства и переходе россиян на здоровое питание.

«Наш потребитель постепенно движется к установленному Минздравом показателю 140 килограммов овощей и бахчевых в год. Мы видим два стимулирующих рынок фактора: со стороны предложения – это развитие тепличного бизнеса, а со стороны спроса – преодоление с детства сформированных пищевых привычек типа «хочешь перекусить – съешь булочку», – сообщил РИА «Новости» глава центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По прогнозам аналитиков, в 2023 году потребление овощей и бахчевых в РФ может составить порядка 105,1 кг на человека, в дальнейшем показатель будет расти. Прогнозируется, что к концу года объем потребления овощей и бахчевых будет на 20% состоять из томатов, на 16% из капусты, на 11% из лука, по 10% придется на огурцы и морковь, 5% – на свеклу, оставшиеся 28% – на другие культуры.

Вместе с тем, наблюдается тренд по снижению объема съедаемых хлебных изделий: например, в 2022 году этот показатель составил 114 кг на человека, а в 2023 году, предположительно, снизится до 113 кг.

«С конца 2000-х годов мы видим довольно четкую тенденцию по движению показателя потребления хлебных продуктов к рекомендуемой Минздравом норме, которая составляет 96 кг. Отмечу, однако, что на это процесс влияет появление множества разновидностей хлебных продуктов с улучшенными качествами, например, добавлением зерен. Здоровый образ жизни и здесь все активнее диктует свои условия», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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