В России хотят ограничить курение электронных сигарет и вейпов

В России хотят ввести ограничения для потребителей электронных сигарет и других бестабачных систем. С таким предложением выступило МЧС РФ.

Ведомство предлагает внести поправки в постановление правительства и ввести запрет на определенных территориях не только на курение табака, но и использование устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

В частности, ограничения касаются территорий и помещений складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

Исключение составят только места, специально отведенные для курения в соответствии с законодательством РФ. Запрет может вступить в действие с 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

Москва, Зоя Осколкова

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