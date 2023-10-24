Женщина обратилась в больницу с болями в животе и выяснила, что беременна и рожает

В Парагвае женщина обратилась в больницу с острыми болями в животе и неожиданно выяснила, что беременна и рожает.

33-летняя мать двоих детей не осознавала, что беременна, жалуясь только на сильную боль в животе. Когда врачи местной больницы спросили, беременна ли она, она уверенно ответила «нет».

Но они обнаружили, что роды были уже в самом разгаре и женщину просто не довезут до ближайшего родильного дома.

В итоге пациентка родила девочку весом 6,6 фунтов, что считается нормальным весом. Ее и ее дочь также доставили в городской роддом.

По статистике, женщина относительно редко вынашивает ребенка до срока, не зная, что она беременна, хотя, возможно, это встречается чаще, чем люди думают.

По оценкам врачей в среднем одна из 400 или 500 женщин страдает так называемой «загадочной беременностью», также известной как «скрытая беременность». Этот термин обычно применяется к женщинам, которые находятся как минимум на пятом месяце беременности, прежде чем осознают это. При этом, одна из 2500 женщин не знает, что беременна, вплоть до родов.

Многие женщины ошибочно полагают, что, если они принимают противозачаточные средства, они не смогут забеременеть. Но ни одна форма контроля над рождаемостью не является эффективной на 100 процентов.

Многие виды противозачаточных средств приводят к тому, что у женщины на какое-то время прекращаются менструации или возникают периодические кровотечения, не указывающие на менструацию.

Временное прекращение менструации – верный признак беременности, но в случае использования противозачаточных средств, нарушающих нормальный цикл, женщины могут не осознавать, что задержка менструации является симптомом беременности.

У каждой женщины вес во время беременности разный, и у некоторых женщин живот появляется на более позднем этапе беременности или остается небольшой, что потенциально затрудняет обнаружение беременности.

Сильные боли в животе, из-за которых парагвайская женщина попала в больницу, могли быть обычными схватками, вызванными сокращением и расслаблением матки, что помогает рождению ребенка, сообщает Daily Mail.

Москва, Елена Васильева

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