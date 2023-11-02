Обратившаяся к врачу с болями в животе 12-летняя девочка оказалась беременна, ведется проверка

В Ленинградской области 12-летнюю беременную девочку госпитализировали с угрозой преждевременных родов. Школьница находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает издание 78.ru.

По его данным, школьница с болью в животе обратилась в больницу в поселке имени Морозова Всеволожского района. Выяснилось, что девочка беременна. Медики диагностировали угрозу выкидыша.

Отмечается, что девочка хорошо училась, посещала дополнительные занятия по рисованию и музыке. В нее влюбился двоечник, который оставался на второй год в восьмом классе несколько раз. Школьный роман в итоге привел к беременности ученицы.

По информации издания, родители забеременевшей девочки знали про отношения детей, но были удивлены таким последствиям. Со слов матери школьницы, предъявлять обвинения и претензии к парню они не намерены, так как не хотят ломать ему жизнь.

Тем временем информацией о госпитализации беременной школьницы заинтересовалась прокуратура. «Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о госпитализации несовершеннолетней в п. Морозова», – сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что «соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетней находится на контроле городской прокуратуры», передает РИА «Новости».

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»