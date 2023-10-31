В 2023 году каждый третий россиянин прошел диспансеризацию

Большинство россиян знают, что они могут пройти бесплатный медосмотр в государственном медучреждении раз в год. В 2023 году каждый третий прошел диспансеризацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Повсеместная диспансеризация в РФ стартовала десять лет назад, процедура бесплатна и доступна каждому гражданину. «Шесть из десяти россиян прекрасно знают об этом – 61%, за два года показатель вырос на 17 п.п., – говорится в результатах исследования. – Каждый третий осведомлен о такой возможности понаслышке, без подробностей (35%). В общей сложности абсолютное большинство россиян информированы о том, что граждане могут бесплатно проходить диспансеризацию (96%)».

Женщины осведомлены о диспансеризации больше, чем мужчины – 72% против 47%. Меньше всех ознакомлены с такой практикой россияне в категории от 18 до 24 лет – их доля среди тех, кто впервые услышал о бесплатном медосмотре, составила лишь 16%.

Треть россиян (33%) проходила диспансеризацию в последний год, 18% – в течение последних трех лет, столько же проходили медосмотр 4-5 лет назад и более, 28% – никогда не проходили, 3% – затруднились с ответом.

Среди причин, по которым жители России не проходят медосмотр, опрошенные называли: отсутствие необходимости (14%), нехватку времени (14%), некачественное и неэффективное обследование (14%). Кроме того, респонденты указали на огромные очереди и сложности в записи к врачу (9%), 9% отметили, что не знали о существовании такой услуги.

Москва, Зоя Осколкова

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