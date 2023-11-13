В России нет ни одного региона, где жители питаются по всем нормам Минздрава

В России нет регионов, где жители питаются в соответствии с нормами, предписанными Министерством здравоохранения. В большинстве субъектов соблюдены нормы лишь по четырем группам продуктов из десяти. Об этом говорится исследовании, проведенном ВШЭ.

Нездоровое питание негативно влияет на ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) россиян. Для мужчин эта зависимость больше, чем для женщин, передает РБК. Авторы проанализировали, как население регионов потребляет продукты, по десяти основным группам питания. Это хлеб, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, растительное масло. Для каждой из этих групп есть нормы потребления, рекомендованные Минздравом исходя из их полезности и питательности.

«Исследуемые данные свидетельствуют о наличии серьезных проблем в структуре питания российского населения, имеющей явно выраженную региональную дифференциацию», – говорится в исследовании. При сравнении, насколько фактическое потребление в регионах совпадает с условно здоровым, оказалось, что нет ни одного региона, где питание населения укладывалось бы в допустимые границы по всем десяти видам продуктовых групп одновременно.

Почти во всех субъектах наблюдается недостаточное потребление овощей и бахчевых, фруктов и ягод, а также молока и молочных продуктов, а вот сахар потребляется в избытке. Некоторые отклонения как в сторону повышения, так и в сторону понижения от нормы можно объяснить географическим расположением регионов. Например, в Камчатском крае, Сахалинской области и на Чукотке потребление рыбы и морепродуктов может быть выше нормы, а в Кабардино-Балкарии, Пермском крае и Туве – ниже.

В числе других факторов, снижающих продолжительность жизни, авторы выделяют потребление алкоголя, причем его воздействие на ОПЖ мужчин гораздо сильнее. Так, при увеличении среднедушевого потребления алкоголя на 10% продолжительность жизни мужчин снижается почти на три месяца, а у женщин – на 1,7 месяца. Но в целом на продолжительность жизни женщин влияет больше факторов. В примененных моделях оценок продолжительности жизни женщин более значимыми были такие показатели, как выбросы загрязняющих веществ и обеспеченность врачами.

Согласно прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2023 году составит 73,1 года. В региональном разрезе показатель варьируется от 66,2 года на Чукотке до 78,3 года в Ингушетии, следует из данных статведомства за 2022 год.

Москва, Зоя Осколкова

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