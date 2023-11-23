Ученые поняли, почему от красного вина болит голова

Ученые, возможно, приблизились к пониманию виновника употребления красного вина, вызывающего головные боли у некоторых людей. Дело в том, что флавонол, содержащийся в красных винах, может влиять на способность организма усваивать алкоголь, вызывая накопление токсинов, которые могут привести к быстрым головным болям, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Scientific Reports.

В данном случае речь идет про конкретный флавонол кверцетин – растительное соединение, содержащееся во фруктах и ​​овощах, включая виноград, ягоды, лук и брокколи.

«Когда (кверцетин) попадает в ваш кровоток, ваш организм преобразует его в другую форму, называемую глюкуронид кверцетина, – рассказал соавтор исследования Эндрю Уотерхаус, винный химик и почетный профессор кафедры виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дэвисе. – В этой форме он блокирует метаболизм алкоголя».

По словам авторов исследования, в красном вине содержится в десять раз больше фенольных соединений, особенно флавоноидов, чем в белом вине, что делает этот напиток «основным виновником» головных болей.

Уотерхаус и другие исследователи стремились выяснить, почему головные боли после употребления всего лишь одного или двух бокалов красного вина могут возникать даже у людей, у которых головные боли не возникают от других алкогольных напитков. Для этого они изучили, как флавонол может влиять на генетический вариант фермента, называемый ALDH2, который участвует в метаболизме алкоголя в организме.

Почти 8% мирового населения имеют вариант фермента, который не особенно активен, и дефицит широко распространен среди людей восточноазиатского происхождения, затрагивая около 40% этого населения. Наличие дисфункционального варианта ALDH2 было связано с покраснением кожи, учащенным сердцебиением и головными болями после употребления алкоголя.

Когда люди пьют, алкоголь расщепляется в печени ферментом алкогольдегидрогеназой, который превращает его в соединение ацетальдегид – «хорошо известный токсин, раздражитель и воспалительное вещество», – сказала ведущий автор исследования доктор Апрамита Деви, научный сотрудник отдела виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дэвисе.

Предполагается, что присутствие ацетальдегида в организме кратковременно, поскольку фермент АЛДГ2 превращает его в ацетат, который менее токсичен.

Используя лабораторные тесты, авторы обнаружили, что производное кверцетина – глюкуронид кверцетина – ингибирует вариант фермента. Они предположили, что вмешательство приведет к накоплению токсина ацетальдегида и головным болям у людей, которые более восприимчивы.

Непроверенный механизм

Но эксперты, не принимавшие участия в исследовании, призывают к осторожности, характеризуя исследование как предложение теории, а не доказательства.

«Исследование проводилось только в лаборатории, а вещества тестировались вне человеческого тела в концентрациях, в несколько раз превышающих концентрации в крови после нескольких бокалов вина», – рассказал доктор Йонас Спаак, доцент кафедры кардиологии Каролинского университета. По его словам, такого рода исследования могут генерировать идеи о потенциальных процессах, вовлеченных во взаимосвязь между красным вином и головными болями, но «в идеале исследователи должны были включить образцы и тесты на людях, чтобы проверить этот механизм».

Это особенно важно, поскольку в естественном контексте в человеческом организме производное кверцетина, которое использовали авторы, вырабатывается в печени и выводится почками, говорит доктор Василис Василиу, заведующий кафедрой гигиены окружающей среды Йельского университета.

Что дальше ждет теорию про причину головных болей от красного вина

Авторы планируют проверить свою гипотезу в небольшом клиническом исследовании людей, у которых развиваются эти головные боли, сравнивая красные вина с высоким содержанием кверцетина с винами с низким содержанием кверцетина.

«Важно также отметить, что любое потребление алкоголя (предназначено) только для удовольствия, и что не существует убедительных доказательств какого-либо положительного воздействия красного вина или алкоголя на здоровье, но есть убедительные доказательства вреда, связанного с дозой», – сказал Спаак. – Если вы пьете, делайте это в меру».

Чтобы свести к минимуму головную боль, вы также можете поэкспериментировать и попробовать вина, произведенные различными производителями и сортами винограда, поскольку «уровни соединений, которые могут вызвать головную боль в красном вине, существенно различаются в разных винах», добавил он.

По словам Уотерхауса, кверцетин вырабатывается виноградом в ответ на солнечный свет. «Если вы выращиваете виноград с открытыми гроздьями, как это делают в долине Напа для каберне, вы получаете гораздо более высокий уровень кверцетина. В некоторых случаях она может быть в четыре-пять раз выше».

В результате, согласно исследованию, вам может повезти больше с более дешевыми красными винами или с белыми винами, которые в целом имеют более низкое содержание флавонолов.

Москва, Елена Васильева

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