Голикова анонсировала введение обязательной диспансеризации всех работников с 2024 года

Обязательная диспансеризация работающих граждан на их месте работы будет введено с 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». По ее словам, диспансеризацию будут проводить медицинские организации, с которыми работодателям предстоит заключить договоры.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими», – заявила Голикова на открытии конгресса «Национальное здравоохранение – 2023».

Вице-премьер уточнила, что диспансеризация на рабочем месте может быть организована как медицинским подразделением работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и сторонней медорганизацией, с которой будет заключен договор.

Кроме того, Голикова сообщила, что в программу диспансеризации будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин. Она напомнила, что президент Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи, и отметила, что здравоохранение должно позаботиться о «каждой семье и о каждом члене этой семьи». «Поэтому мы предусмотрели в программе, с отдельным тарифом, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья», – сказала вице-премьер.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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