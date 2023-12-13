Мурашко анонсировал расширение программы по репродуктивному здоровью

В России в рамках Года семьи планируется комплекс мероприятий по расширению программ по репродуктивному здоровью. Также в планах властей – повышение доступности программ по экстракорпоральному оплодотворению. Об этом сообщил РИА «Новости» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения необходимо сделать акцент на женских консультациях, а также на мужском здоровье.

Также глава Минздрава отметил, что планируется расширение программ по экстракорпоральному оплодотворению и повышение их доступности.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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