Попова исключила новую пандемию из-за микоплазменной инфекции

Новой пандемии из-за микоплазменной инфекции нет и не будет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету. Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет», – сказала глава ведомства в эфире радио «Комсомольская правда».

Попова также отметила, что сейчас нет никаких научных данных, на основании которых можно говорить, что микоплазменная инфекция станет устойчивой к антибиотикам.

Руководитель Роспотребнадзора назвала вспышки микоплазменной пневмонии «сезонной ситуацией», вызванной наступлением холодного периода года и неблагоприятными условиями в детских садах и школах. «Когда холодно, очень высокая скученность детей и плохая проветриваемость», – пояснила она.

Ранее вспышки микоплазменной пневмонии были зафиксированы в Китае, ФРГ, Франции, и Нидерландах.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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