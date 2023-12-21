13 тысяч российских школ не оборудованы медицинскими кабинетами

Тысячи школ в России не имеют кабинетов для медработника. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева на заседании президиума Совета законодателей.

По ее словам, проблему с оснащенностью школ медицинскими кабинетами выявили во время проведения мониторинга. Вопрос с нехваткой медкабинетов стоит очень остро.

«Количество школ, которые не имеют медкабинетов, – из 30 тысяч 13 тысяч. Это очень много», – сказала Васильева.

Замглавы Минпросвещения считает, что решить проблему с нехваткой медкабинетов можно в рамках капитального ремонта образовательных учреждений. Отмечается, что 12 тысячах школ уже запланированы соответствующие работы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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