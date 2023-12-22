Минздрав: Антибиотиков с джозамицином в России хватит на полгода

Запасов антибиотика с действующим веществом джозамицин хватит примерно на полгода. При этом у препарата есть аналоги, перебоев с которыми нет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Ранее стало известно, что международная фармкомпания со штаб-квартирой в Японии Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики вильпрафен и вильпрафен солютаб (международное непатентованное наименование – джозамицин). Как сообщает РБК, запасы данных лекарств уже практически закончились в российских аптеках.

«По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца. При этом ввод в гражданский оборот препарата с торговым наименованием Вильпрафен последний раз осуществлен производителем в 2021 году», – сообщил Минздрав РИА «Новости».

В министерстве уточнили, что лекарственные препараты с действующим веществом джозамицин могут быть заменены в терапии на азитромицин и кларитромицин. Запасов первого в гражданском обороте хватит на год, а второго – на восемь месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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