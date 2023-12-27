Мир вокруг России «горит» корью: вирус завозили в РФ из 16 стран

В России зарегистрированы случаи ввоза вируса кори из 16 государств. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в настоящее время в стране циркулируют вирусы кори, которые были завезены из-за рубежа. При этом специалисты выявили 123 случая завоза с последующим распространением.

«Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», – отметила Попова.

Тем не менее, по мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с корью в стране находится под контролем. Заболевают те, кто не ставил прививку.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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