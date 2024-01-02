В Великобритании отмечен всплеск заболеваний чесоткой

Британские дерматологи, заявили, что ситуация с заболеваниями чесоткой в стране стала «абсолютным кошмаром», – сообщает The Guardian.

В заметке издания говорится, что дерматологи, с которыми удалось поговорить, сообщают: «Вспышки заболеваниями чесоткой регистрируются в домах престарелых, лечебницах и студенческих общежитиях. …На севере Британии в ноябре зарегистрировали вдвое больше случае чесотки, чем обычно. Распространение инфекции усугубляется тем, что в стране отмечается нехватка лекарств из-за проблем с цепочками поставок в связи российско-украинским конфликтом».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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