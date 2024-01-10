Пентагон: Дата выписки из больницы министра обороны США не известна

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в среду, 10 января, заявил, что министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице, находится в хорошем состоянии, но дата выписки по-прежнему не известна, – сообщают СМИ.

В распространенном сообщении Райдера, в частности, говорится: «Министр Остин в настоящее время остается в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии. Министр Остин находится на связи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства США и в среду общался с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим. Дата возможной выписки Остина по-прежнему остается не известна».

Напомним, что накануне медики Центра Уолтера Рида сообщили, что у Ллойда Остина был диагностирован рак простаты.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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