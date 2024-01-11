Россиянка ослепла на один глаз после визита к косметологу

Жительница Волгоградской области пострадала от косметологической процедуры и потеряла зрение. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в городе Волжский 37-летняя женщина оказывала гражданам платные медицинские услуги по профилю «косметология», не имея соответствующей лицензии. После так называемых «уколов красоты», которые должны были помочь избавиться от морщин на лбу, клиентка ослепла на один глаз.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

«В настоящее время следователи СК России продолжают устанавливать все обстоятельства, с участием подозреваемой проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд судебных экспертиз», – отметили в ведомстве.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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