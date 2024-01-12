В мире растет заболеваемость раком среди молодежи

В мире растет число случаев онкологических заболеваний среди людей младше 50 лет. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном журналом BMJ Oncology.

Резкий рост числа раковых больных возрастом до 50 лет зафиксирован прежде всего в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы. За последние 20 лет уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8%.

«Пациенты становятся моложе. Возможно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», – цитирует Wall Street Journal специалиста в онкологическом центре Мемориал Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке Андреа Черчек.

Медики уверены, что причины роста заболеваемости раком кроются в изменении образа жизни. Среди молодежи наблюдается недостаточная физическая нагрузка, обилие многократно переработанных продуктов в рационе, ожирение и другие факторы, которые негативно сказываются на состоянии здоровья. Однако все это не может полностью объяснить ситуацию. Многих молодых пациентов, у которых диагностировали онкологию, можно назвать вполне здоровыми, а значит есть и другие, пока неизвестные науке причины.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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