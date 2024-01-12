Отвращение к еде, демонстрируемое за столом, заразительно

Наблюдая за тем, как кто-то явно испытывает отвращение к овощам, человек испытывает такое же отвращение. Аким образом, происходит своего рода «заражение» вкусов за столом, которое могло бы, например, объяснить, почему дети в столовой в садике или школе копируют друг друга, отказываясь от определенных продуктов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers of Psychology.

В исследовании, проведенном Кэти Эдвардс из Астонского университета, чуть более 200 молодых женщин посмотрели видео, содержащее фрагменты нескольких неизвестных взрослых, которые едят сырую брокколи, демонстрируя положительные (улыбки), нейтральные или отрицательные (отвращение) выражения лица.

Было обнаружено, что наблюдение за тем, как люди едят брокколи с негативным выражением лица, приводит к большему снижению рейтинга симпатии, в то время как наблюдение за тем, как другие едят сырой овощ с улыбкой, не увеличивает симпатию или желание есть овощи у взрослых.

Ученым еще предстоит многое понять о взаимодействии между очевидным удовольствием и симпатией к еде. Например, исследователи сосредоточились на взрослых, но, учитывая силу негативных выражений лица и то, что дети, как правило, менее склонны пробовать овощи по умолчанию, эти результаты могут быть распространены и на детей. Например, если ребенок видит, что его сверстники проявляют отвращение к овощам, это может иметь негативные последствия для восприятия детьми овощей, заключает Эдвардс.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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