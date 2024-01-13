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Суббота, 13 января 2024, 12:07 мск

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Ученые нашли микробы, отвечающие за морщины на лице

Некоторые микробы, которые обычно живут на нашей коже, могут быть ответственны за столь ненавистные морщины «гусиные лапки»: на самом деле они связаны с некоторыми признаками старения кожи, которые не связаны просто с хронологическим возрастом.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Aging и проведенного Калифорнийским университетом в Сан-Диего в сотрудничестве с французской компанией L'Oréal .

По словам авторов, это первое исследование, позволяющее выделить конкретные компоненты микробиома кожи, то есть набора микроорганизмов, населяющих кожу, связанных с ее здоровьем и, следовательно, прокладывающих путь для кремов будущего.
«Предыдущие исследования показали, что типы микробов на нашей коже меняются с возрастом», – объясняет Се Джин Сон из Калифорнийского университета, который координировал исследование. – Кожа с возрастом меняется и физиологически: например, образуются морщины, кожа становится более сухой. Но эти изменения не у всех происходят одинаково: у некоторых кожа выглядит старше или моложе, чем у других людей того же возраста. Использование Передовыми статистическими методами, – продолжает исследователь, – мы смогли отличить микробы, связанные с этими типами признаков старения кожи, от тех, которые просто связаны с хронологическим возрастом».
Результаты, основанные на анализе 13 исследований, проведенных в прошлом компанией L'Oréal, показывают связь между типом микробиома и морщинами «гусиные лапки», при этом связи между наличием микроорганизмов и уровнем гидратации нет. «Это исследование знаменует собой значительный шаг вперед на пути к разработке технологий для более здоровой и молодой кожи», – говорит Цянь Чжэн, руководитель исследования в штаб-квартире L'Oréal в США и соавтор исследования. – Мы с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в разработку новых решений по уходу за кожей».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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