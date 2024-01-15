Шефа Пентагона выписали из госпиталя

Пресс-служба Пентагона в понедельник, 15 января сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), выписан из больницы, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении Пентагона, в частности, говорится: «Министр по-прежнему восстанавливается и, согласно указанию врачей, некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон. У министра Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи».

«Лечение рака простаты прошло успешно. Прогноз его восстановления отличный. На данный момент дополнительного лечения не требуется. Ожидается, что министр полностью восстановится. Для Ллойда Остина составлен план восстановления и визитов для осмотра», – сообщили в ведомстве со ссылкой на врачей Национального медицинского центра Уолтера Рида.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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