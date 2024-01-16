В ВОЗ сообщили о резком сокращении курильщиков в мире

За последние два года число потребителей табака в мире сократилось на 19 млн человек и составляет 1,25 млрд. Об этом сообщил директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Крех.

«Хорошая новость в том, что 1,25 млрд человек все еще курят, это последние данные... Но это также означает, что сейчас на 19 млн меньше курильщиков, чем два года назад. Впервые мы видим такое снижение, и это несмотря на продолжающийся рост мирового населения, которое прибавилось на 149 млн человек», – цитирует Креха РИА «Новости».

Двадцать лет табак потреблял каждый третий взрослый в мире, тогда как в 2022 году вредная привычка была у каждого пятого. Тенденция на снижение числа курильщиков прослеживается в 150 странах.

Примечательно, что чаще всего отказываются от потребления табака жители государств с уровнем дохода ниже среднего, тогда как два десятилетия назад там же наблюдались самые высокие показатели потребления никотиносодержащей продукции.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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