В России за 12 лет в два раза снизилось число абортов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) во вторник, 16 января, сообщила, что в России с 2010-го по 2022 год число абортов снизилось в два раза.

В публикации на сайте ведомства говорится, что «Согласно анализу, тенденция коснулась женщин почти всех возрастов. В официальной статистике, в 2022 году зафиксировано 503 тысячи случаев прерывания беременности. В 2010 году это число составляло 1,186 миллиона. В два раза снизился показатель абортов на одну тысячу женщин в возрасте 15-49 лет. В 2010 году он был 31,7, а в 2022 году – 14,7. Аборты стали реже делать женщины всех возрастов, за исключением категории 45-49 лет».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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