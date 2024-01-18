Свежий фруктовый сок может навредить здоровью детей и взрослых

Употребление стакана или более 100% фруктового сока в день связано с небольшим увеличением веса у детей и взрослых.

«Одна из фундаментальных проблем, связанных с соками, – это их количество. Употребление фруктов таким образом приводит к передозировке», – рассказал соавтор и ведущий исследователь в области питания доктор Уолтер Уиллетт.

«Например, как часто мы едим три апельсина? Тем не менее, стакан апельсинового сока – это примерно три апельсина, которые мы «съедаем» примерно за минуту или две, и мы можем вернуться и выпить еще, и это добавит много калорий и приведет к скачку уровня глюкозы в крови», – пояснил Уиллетт.

По словам экспертов, со временем большое количество сахара в крови может привести к резистентности к инсулину, метаболическому синдрому, диабету, болезням сердца, ожирению и другим хроническим заболеваниям.

Хотя выводы исследования не выявили прямой причинно-следственной связи, а только ассоциацию, результаты были «вполне достоверными и соответствовали тому, что мы наблюдаем клинически», – рассказала детский эндокринолог доктор Тамара Хэннон, член комитета по питанию Американской академии педиатрии.

Из-за опасений по поводу растущего уровня детского ожирения и кариеса, в США советуют родителям и опекунам полностью избегать сока для детей младше 1 года, ограничить потребление сока до 100 грамм в день для детей в возрасте от 1 до 3 лет и 15 грамм в день для детей от 4 до 6 лет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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