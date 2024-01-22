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Вторник, 23 января 2024, 01:55 мск

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Во вторник россиян накроет «умеренная» магнитная буря

Фото со спутника SOHO, Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Специалист Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина в понедельник, 22 января заявила, что во вторник, 23 января, в России ожидается умеренная магнитная буря, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Абунина сказала: «Возмущение геомагнитного поля начнется утром и продлится не более суток. По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря. По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая – от G1 до G3. По шкале степени опасности для человека, животных и инфраструктуры из пяти уровней буря оценивается от G1 (незначительные колебания) до G3 (сильная, может вызывать перебои в работе спутниковой навигации и радиосвязи)».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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