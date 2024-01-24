Накануне Дня студенчества в РУДН выявили корь

Администрация Российского Университета Дружбы народов (РУДН) в среду, 24 января, заявила, что у одного из студентов обнаружена корь, в связи с этим в главное здание университета в Москве доступ ограничен и отменены массовые мероприятия, – сообщают СМИ.

В объявлении на сайте университета, в частности, говорится: «В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно. С 24 января по 8 февраля все массовые мероприятия в главном корпусе отменяются или переносятся».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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