В США хотят переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов

Врачи в США предложили переименовать рак простаты, чтобы не подвергать стрессу пациентов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Слово «рак» вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что, если они не сделают что-нибудь завтра, это их убьет. На самом деле это неправда», – рассказала изданию профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Лаура Эссерман.

Диагноз «рак» настолько пугает пациентов, их близких и врачей, что часто они принимают решение о применении агрессивного лечения, которое приводит к тяжелым побочным эффектам. Чаще всего в этом нет необходимости, а нужно лишь тщательно контролировать течение болезни.

«Если вы внесете такого рода изменения в терминологию, люди могут быть более открыты к идее активного наблюдения», – отметил профессор и заведующий отделением урологии Медицинского центра Университета Вандербильта Дэвид Пенсон.

В статье приводятся результаты исследования, проведенного в Великобритании. Ученые проанализировали данные 1,6 тысячи пациентов со злокачественным заболеванием простаты. Часть больных находились под активным наблюдением, а часть прошли через операцию и лучевую терапию. Через 15 лет выяснилось, что в обеих группах показатели смертности были одинаково низкими, вне зависимости от способов борьбы с заболеванием.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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